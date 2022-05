Roma | termo-valorizzatore va fatto E' ciò che il M5S non vuole Crisi vicina

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 24 maggio 2022) "In Parlamento c'è un'ampia maggioranza per approvare il decreto così com'è, vedremo in commissione se ci sono emendamenti ragionevoli. Altrimenti resterà il testo uscito dal Consiglio dei ministri". Con queste parole il deputatono del Partito Democratico Claudio Mancini, membro... Segui su affaritaliani.it