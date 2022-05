Renzi ci riprova: “Raccolta firme per abolire il reddito di cittadinanza”. Ma per legge non può fare richiesta di referendum prima del 2024 (Di martedì 24 maggio 2022) Ci risiamo: un anno fa, a inizio luglio, Matteo Renzi dal palco di Confindustria annunciava “un referendum abrogativo sul reddito di cittadinanza”. Due mesi di martellante campagna sul tema, poi improvvisamente il silenzio. Fino ad oggi: “Vogliamo abolire il reddito di cittadinanza e come previsto dalla legge dal 15 giugno partirà la Raccolta ufficiale di firme“, annuncia Renzi. Chissà se il quesito sarà sempre quello che il leader di Italia Viva al Tg4 ormai nove mesi fa, oppure se verrà aggiornato. Intanto però c’è una certezza: la legge, nello specifico l’articolo 31 della 352 del 1970, prevede che non possa essere depositata richiesta di referendum ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ci risiamo: un anno fa, a inizio luglio, Matteodal palco di Confindustria annunciava “unabrogativo suldi”. Due mesi di martellante campagna sul tema, poi improvvisamente il silenzio. Fino ad oggi: “Vogliamoildie come previsto dalladal 15 giugno partirà laufficiale di“, annuncia. Chissà se il quesito sarà sempre quello che il leader di Italia Viva al Tg4 ormai nove mesi fa, oppure se verrà aggiornato. Intanto però c’è una certezza: la, nello specifico l’articolo 31 della 352 del 1970, prevede che non possa essere depositatadi...

