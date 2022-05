Pmi Day | premiati i progetti degli studenti | la sostenibilità è la protagonista

(Di martedì 24 maggio 2022) Bergamo. La premiazione dei migliori lavori ha sancito ieri mattina nell’Auditorium di Confindustria Bergamo la conclusione del Concorso Industriamoci Junior, abbinato al PMI DAY promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo che, dal 2010 ad oggi, ha coinvolto con visite e45 miladelle medie inferiori della nostra provincia. L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di un incontro ravvicinato con le realtà produttive del territorio, per accompagnarli alla scoperta di un mondo in grande evoluzione, sempre in cerca di profili professionali adeguati. Nell’ambito della dodicesima edizione – a cui hanno aderito anche Confagricoltura Bergamo, Confartigianato Bergamo, Questura, Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco – dopo l’evento in modalità webinar tenutosi nell’autunno 2021, con oltre 5000 ...

