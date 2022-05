Pallone d’oro 2022: assegnato ad ottobre, ad agosto i candidati (Di martedì 24 maggio 2022) Cambiano le date del Pallone d’oro, il massimo premio individuale del calcio: sarà assegnato il 17 ottobre Il Pallone d’oro 2022 sarà assegnato il 17 ottobre a Parigi. Lo ha annunciato oggi France Football; sarà un premio “rinnovato”, con un regolamento tutto nuovo e criteri di valutazione diversi. Venerdì 12 agosto saranno annunciati i candidati per la 66esima edizione del trofeo (maschile e femminile), oltre ai candidati per il trofeo Kopa e il trofeo Yashin. Avranno valore soltanto le partite disputate fino al 31 luglio, quindi il Mondiale in Qatar sarà determinante per l’assegnazione del premio nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Cambiano le date del, il massimo premio individuale del calcio: saràil 17Ilsaràil 17a Parigi. Lo ha annunciato oggi France Football; sarà un premio “rinnovato”, con un regolamento tutto nuovo e criteri di valutazione diversi. Venerdì 12saranno annunciati iper la 66esima edizione del trofeo (maschile e femminile), oltre aiper il trofeo Kopa e il trofeo Yashin. Avranno valore soltanto le partite disputate fino al 31 luglio, quindi il Mondiale in Qatar sarà determinante per l’assegnazione del premio nel 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

