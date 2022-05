Paesi Quad, 50 miliardi in infrastrutture nell'Indo - Pacifico (Di martedì 24 maggio 2022) I Paesi del 'Quad', il raggruppamento informale sulla sicurezza che coinvolge Giappone, Usa, India e Australia, investiranno 50 miliardi di dollari in infrastrutture nell'Indo - Pacifico. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Idel '', il raggruppamento informale sulla sicurezza che coinvolge Giappone, Usa, India e Australia, investiranno 50di dollari in. Lo ha ...

Advertising

Piergiulio58 : Paesi Quad, 50 miliardi in infrastrutture nell'Indo-Pacifico. L'annuncio al termine del vertice in Giappone - Ultim… - Albus961 : RT @Geopoliticainfo: ??I Paesi del '#Quad', il raggruppamento informale sulla sicurezza che coinvolge #Giappone, #Usa, #India e #Australia,… - Geopoliticainfo : ??I Paesi del '#Quad', il raggruppamento informale sulla sicurezza che coinvolge #Giappone, #Usa, #India e… - ANSANuovaEuropa : Paesi Quad, inaccettabile cambio status quo con la forza - ECrivellaro : Il dominio spaziale per contestare le attività marittime della Cina: interessante la nuova iniziativa del Quad dest… -