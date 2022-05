Oppo Reno8 fa il suo debutto ufficiale | un top smartphone in versione Pro e Pro Plus

Leggi su computermagazine

(Di martedì 24 maggio 2022)Pro ePro. Un tris d’assi per il colosso cinese pronto alcon i suoi fantastici flagship. Ecco prezzi, caratteristiche tecniche e design dei nuoviprodotti daReno 8: la serie alin Cina – 240522 www.computermagazine.itI render non avevano fatto altro che anticipare ciò che avremmo poi visto in via del tuto. Stiamo parlando ovviamente dei tre nuovi, ovvero modello base, 8 Pro ed 8 Pro. Un tris quale numero perfetto che punta a conquistare il mercato cinese e non solo, ma vediamo insieme quali sono le caratteristiche tecniche, il design e svisceriamo le informazioni inerenti il loro ...