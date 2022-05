Morabito | “Zielinski va al Bayern Monaco Koulibaly può finire al PSG”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 maggio 2022) Piotralal Paris Saint-Germain, Questo lo scenario di mercato raccontato da Vincenzo. Vincenzo, intermediario internazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. L’agente nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, ha lanciato una bomba mercato. “Luis Alberto? Con Maurizio Sarri ha avuto qualche difficoltà, rispetto a quanto aveva fatto vedere con Simone Inzaghi, che lo utilizzava in una situazione più idonea. Se andasse via, lo vedrei in Liga”. “Io punterei subito su Piotr, ma mi dicono che piaccia tanto in Germania, che lo abbiano già fatto con una tedesca. Con chi? Il. Il Napoli non ci punta più ed è giusto monetizzare. ...