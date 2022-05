Le Russia attiva i missili contro Israele: è alta tensione in Siria (Di martedì 24 maggio 2022) La Russia ha azionato per la prima volta i sistemi di difesa anti-aerei S-300 dislocati in Siria contro i caccia di Israele. L’episodio è avvenuto la notte del 13 maggio nei pressi della città di Masyaf, nel nord-ovest del Paese arabo, a circa 45 chilometri dalla base navale di Tartus, gestita da Mosca. Il raid InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 maggio 2022) Laha azionato per la prima volta i sistemi di difesa anti-aerei S-300 dislocati ini caccia di. L’episodio è avvenuto la notte del 13 maggio nei pressi della città di Masyaf, nel nord-ovest del Paese arabo, a circa 45 chilometri dalla base navale di Tartus, gestita da Mosca. Il raid InsideOver.

