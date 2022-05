Advertising

Chiara56439562 : RT @Costanzarossa91: #amici21 Ha pianto,riso,ci ha emozionato con la sua voce e le sue canzoni.Ha affrontato sfide e compiti, superando pr… - Costanzarossa91 : #amici21 Ha pianto,riso,ci ha emozionato con la sua voce e le sue canzoni.Ha affrontato sfide e compiti, superando… - ylepass899 : LDA che annuncia le prime tappe anche a Roma e a Napoli, i requisiti per vedere la sua futura socia fatata ci sarebbero ???? - bailakiz : Lda annuncia le sue prime date. 7 dicembre (mio compleanno) a Milano, nel giorno del padrono Milanese... È nu pazz.… - martiverso : E LUCA HA LE PREVENDITE ALLE 18 E LUI PROBABILMENTE ANNUNCIA L’INSTORE, MA IO DEVO STUDIARE MANNAGGIA A VOI HO LA S… -

All Music Italia

Amici 21, classifica Spotify/sbaraglia la concorrenza, sfida tra Luigi...A margine del post checondivide su Instagram, nel qualeil rilascio del disco, emerge tra gli innumerevoli messaggi quello del concittadino di Napoli Aka7even , che con il 19enne ... LDA annuncia le prime date del tour e… un nuovo disco per la scaletta Dopo l’uscita del suo attesissimo album d’esordio “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy ... l’artista tra i più apprezzati e streammati di Amici 21, annuncia oggi le prime date del suo tour, ..., che lo vedrà protagonista di uno show unico. Finalmente l’artista, dopo la vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAS, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano pr ...