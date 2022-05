Lavinia | significato e origine del nome

(Di martedì 24 maggio 2022)che negli ultimi anni risulta in crescita tra le preferenze dei genitori,ha un’presumibilmente etrusca; deriva infatti da unsicuramente prelatino dall’incerta, che potrebbe appunto risalire ai tempi degli Etruschi. Il, dal punto di vista etimologico, è tuttavia ignoto, anche se in alcuni casi essi viene indicato con “purezza”.è anche unpresente nei poemi epici: nell’Eneide di Virgilio, infatti, questo è ildella sposa di Enea e figlia di Latino. Più avanti nel tempo, invece,è stato ildel personaggio dell’innamorata nella commedia dell’arte. Esistono due varianti inglesi, Lavina o Lavena, e anche una forma maschile, ...

Advertising

Sette del Corriere della Sera

...'SUPERMODEL' Passiamo all'analisi e aldi "Supermodel" dei Maneskin , ...Albrizio, fidanzata Thomas Raggi dei Maneskin/ La prima uscita pubblica a Sanremo 2022 ...... che altro non sono che ildella vita stessa. Daria Collovini ha svolto per anni la ...'La ballerina di Degas' ha ricevuto il Primo premio ex aequo al Premio letterario "Le parole di"... Laura Biagiotti che portò la moda in Cina ma non lasciò mai Roma Con l'adesione di questi cinque giardini sale a 147 il numero complessivo del circuito di Grandi Giardini Italiani ...