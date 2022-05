La moda protagonista su strada (Di martedì 24 maggio 2022) La moda non ha piu? come unico obiettivo quello di creare tendenze, bensi? di riuscire a creare capi con i quali ci sentiamo liberi di esprimere la nostra identita?. Lo stesso discorso possiamo considerarlo per le automobili, ogni auto ha una personalita? ideale a cui e? ispirata, percio? ognuno ne acquista un modello con il quale avverte piu? sintonia. Di seguito troverete alcune delle recenti collaborazioni dove moda e motori hanno incrociato le loro strade. Dopo il successo dell’imponente fuoristrada elettrico Maybach W 3 presentato lo scorso dicembre, pochi giorni dopo la scomparsa del talentuoso direttore creativo di Off-White, il 5 aprile 2022 Project MAYBACH svela l’ultimo capitolo della collaborazione tra Mercedes e Virgil Abloh. La nuova Classe S S680 Maybach by Virgil Abloh e? un’edizione limitata con soli 150 ... Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) Lanon ha piu? come unico obiettivo quello di creare tendenze, bensi? di riuscire a creare capi con i quali ci sentiamo liberi di esprimere la nostra identita?. Lo stesso discorso possiamo considerarlo per le automobili, ogni auto ha una personalita? ideale a cui e? ispirata, percio? ognuno ne acquista un modello con il quale avverte piu? sintonia. Di seguito troverete alcune delle recenti collaborazioni dovee motori hanno incrociato le loro strade. Dopo il successo dell’imponente fuorielettrico Maybach W 3 presentato lo scorso dicembre, pochi giorni dopo la scomparsa del talentuoso direttore creativo di Off-White, il 5 aprile 2022 Project MAYBACH svela l’ultimo capitolo della collaborazione tra Mercedes e Virgil Abloh. La nuova Classe S S680 Maybach by Virgil Abloh e? un’edizione limitata con soli 150 ...

