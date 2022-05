IPhone 14, una fotocamera ad alta qualità per i selfie (Di martedì 24 maggio 2022) Un modello di IPhone Gli ultimi rumor , provenienti stavolta dal sito sudcoreano Korean IT News , parlano di un miglioramento tecnologico molto importante per gli smartphone di Apple . Il nuovo IPhone ... Leggi su quotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Un modello diGli ultimi rumor , provenienti stavolta dal sito sudcoreano Korean IT News , parlano di un miglioramento tecnologico molto importante per gli smartphone di Apple . Il nuovo...

Advertising

Franco32656300 : RT @Snepretz: @Franco32656300 Ma poi è tutta una manfrina... la smettessero, creano allarmi per nulla. Se la Cina smette di comprare il deb… - Theo19K : Comunque camminavo per casa con lo sguardo fisso all’iphone e niente… Nel percorso mi sono imbattuto nello spigolo… - OutOfBitit : L’iPhone 14 avrà una fotocamera frontale da urlo: ci sarà anche l’autofocus - mareadisogni : Ennesimo concerto in cui il mio telefono ha deciso di non far sentire l’audio nei miei video, vorrei dare una spieg… - CristinaCmr : RT @Snepretz: @Franco32656300 Ma poi è tutta una manfrina... la smettessero, creano allarmi per nulla. Se la Cina smette di comprare il deb… -