"Io non capisco come si possa fare così". Orsini sbotta in tv, la Berlinguer lo gela con 3 parole (Di martedì 24 maggio 2022) Scintille tra Bianca Berlinguer e il professor Alessandro Orsini a CartaBianca. Il docente della Luiss ha di fatto analizzato il piano di pace proposto dall'Italia e respinto dai russi con le parole durissime del vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev. Orsini senza usare giri di parole ha affermato: "Io non riesco a capire come si possa fare una cosa del genere, come si possa presentare una proposta di questo tipo. Un piano che di fatto è stato immediatamente respinto dai russi". La Berlinguer ha subito ribattuto: "Gli altri non fanno nulla, mi scusi professore, almeno l'Italia ci sta provando". Ma Orsini non molla la presa: "Voi forse avete informazioni più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Scintille tra Biancae il professor Alessandroa CartaBianca. Il docente della Luiss ha di fatto analizzato il piano di pace proposto dall'Italia e respinto dai russi con ledurissime del vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev.senza usare giri diha affermato: "Io non riesco a capiresiuna cosa del genere,sipresentare una proposta di questo tipo. Un piano che di fatto è stato immediatamente respinto dai russi". Laha subito ribattuto: "Gli altri non fanno nulla, mi scusi professore, almeno l'Italia ci sta provando". Manon molla la presa: "Voi forse avete informazioni più ...

