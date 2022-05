Il Paradiso delle Signore: dov’è finita Andreina Mandelli (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la terza stagione de Il Paradiso delle Signore, è rimasto in sospeso il destino del personaggio di Andreina Mandelli: ecco che fine ha fatto La storia di Andreina è piuttosto intricata, le ultime vicende che l’avevano vista coinvolta erano tutt’altro che piacevoli. La Mandelli vive tutta una serie di disavventure amorose e non solo che l’hanno obbligata, per ben due volte, ad abbandonare Milano. Andreina Mandelli aka Alice Torriani (screenshot)La seconda partenza sembra essere quella definitiva. Andreina non ha fatto ritorno nelle stagioni 4, 5 e 6 ed il suo nome era stato menzionato solo di sfuggita. Non stupisce il suo abbandono, date le circostanze che hanno portato la donna a lasciare Il ... Leggi su vesuvius (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la terza stagione de Il, è rimasto in sospeso il destino del personaggio di: ecco che fine ha fatto La storia diè piuttosto intricata, le ultime vicende che l’avevano vista coinvolta erano tutt’altro che piacevoli. Lavive tutta una serie di disavventure amorose e non solo che l’hanno obbligata, per ben due volte, ad abbandonare Milano.aka Alice Torriani (screenshot)La seconda partenza sembra essere quella definitiva.non ha fatto ritorno nelle stagioni 4, 5 e 6 ed il suo nome era stato menzionato solo di sfuggita. Non stupisce il suo abbandono, date le circostanze che hanno portato la donna a lasciare Il ...

