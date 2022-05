Il dramma di Luca Simionato: si suicida due giorni dopo la morte di sua moglie JoJo (Di martedì 24 maggio 2022) E’ una storia di quelle che straziano il cuore, è la storia di una coppia innamorata per la quale il destino ha scritto un epilogo drammatico. Purtroppo una di quelle storie che nessuno vorrebbe raccontare ma che inevitabilmente, fanno parte della cronaca. Non ha retto al dolore Luca, non ce l’ha fatta e ha deciso di compiere un gesto estremo. Due giorni dopo aver perso la moglie, Giovanna Vanin detta JoJo, un dolore troppo grande che ha portato Luca Simionato, 54 anni, a togliersi la vita. L’uomo si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L’uomo aveva perso qualche giorno fa la moglie, 55 anni, come lui nell’ambiente dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 24 maggio 2022) E’ una storia di quelle che straziano il cuore, è la storia di una coppia innamorata per la quale il destino ha scritto un epilogotico. Purtroppo una di quelle storie che nessuno vorrebbe raccontare ma che inevitabilmente, fanno parte della cronaca. Non ha retto al dolore, non ce l’ha fatta e ha deciso di compiere un gesto estremo. Dueaver perso la, Giovanna Vanin detta, un dolore troppo grande che ha portato, 54 anni, a togliersi la vita. L’uomo si è ucciso in un cantiere edile a Quinto di Treviso: il suo corpo è stato rinvenuto da alcuni operai, a fianco di un biglietto in cui spiegava il suo gesto. L’uomo aveva perso qualche giorno fa la, 55 anni, come lui nell’ambiente dei ...

