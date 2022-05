Giornata ecologica al Poligono militare di Nettuno, ripulita la spiaggia destinata ai disabili (Di martedì 24 maggio 2022) Nettuno – Decine di volontari hanno partecipato alla Giornata ecologica organizzata al Poligono militare di Nettuno dall’Uttat e dal Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e Nettuno. Ad essere ripulita nell’ambito delle giornate “Spiagge e Fondali puliti”, con la partecipazione di volontarie e volontarie di Legambiente e del corpo militare e civile del Poligono con a capo il Colonnello Dario Porfidia, l’area dell’osservatorio militare GRUE, destinata nel prossimo futuro a diventare un tratto di spiaggia pienamente accessibile ai diversamente abili grazie ad alcuni programmati interventi che permetteranno un sicuro e facile accesso privo di barriere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 24 maggio 2022)– Decine di volontari hanno partecipato allaorganizzata aldidall’Uttat e dal Circolo Legambiente “Le Rondini” di Anzio e. Ad esserenell’ambito delle giornate “Spiagge e Fondali puliti”, con la partecipazione di volontarie e volontarie di Legambiente e del corpoe civile delcon a capo il Colonnello Dario Porfidia, l’area dell’osservatorioGRUE,nel prossimo futuro a diventare un tratto dipienamente accessibile ai diversamente abili grazie ad alcuni programmati interventi che permetteranno un sicuro e facile accesso privo di barriere ...

