Ferrari, Leclerc appiedato dal cedimento di turbo e MGU - H (Di martedì 24 maggio 2022) A interrompere il dominio di Charles Leclerc nel GP di Spagna è stato il cedimento del gruppo turbocompressore . I danni hanno interessato il turbocompressore e l'MGU - H, di portata tale da non ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 24 maggio 2022) A interrompere il dominio di Charlesnel GP di Spagna è stato ildel gruppocompressore . I danni hanno interessato ilcompressore e l'MGU - H, di portata tale da non ...

Advertising

NotizieTg : F.1,Spagna: vince Verstappen,Leclerc ko 16.43 Giornata da dimenticare per la Ferrari a Montmelò: Leclerc, in test… - EstebBeltramino : GP Spagna, Verstappen trionfa e vola in testa. Dolore Ferrari: il motore ferma Leclerc #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : Charles Leclerc: 'Lo stop Ferrari fa male ma il Mondiale è lungo' #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : L'analisi tecnica dopo la pole di Leclerc: cosa faranno Ferrari e Red Bull? #F1 #motori #formula1 - EstebBeltramino : GP Spagna, stupenda pole di Leclerc! Battuto Verstappen, terzo Sainz con l'altra Ferrari #F1 #motori #formula1 -