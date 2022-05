(Di martedì 24 maggio 2022)VAR, l’episodio torna alla ribalta e questa volta viene reso pubblico l’audio: errore di comunicazione, arriva laIl VAR, e con esso l’arbitraggio in generale di questa stagione diA, ha fatto spesso discutere. Con decisioni che non sono state a volte molto chiare e che hanno dato vita alle più disparate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

serieAnews_com : ? Caos #VAR, #Rocchi rivela sul gol di #Acerbi in Spezia-Lazio: 'È inaccettabile quello che è accaduto' ?? - nellapulce : @GavinoSanna1967 L'obiettivo è creare il caos assoluto per imporre leggi severissime e rendere così legale e giusto… - romi_andrio : RT @Avvenire_Nei: L’inaccettabile caos dei cimiteri. La morte è un problema dei vivi - salvatore_irato : RT @Avvenire_Nei: L’inaccettabile caos dei cimiteri. La morte è un problema dei vivi - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: L’inaccettabile caos dei cimiteri. La morte è un problema dei vivi -

SerieANews

Una sceltamessa nera su bianco dalla delibera 690 della Asl di Pescara e che mette ... 'Siamo altotale. Io torno a chiedere che il centrodestra faccia il proprio dovere: potenziate ...Asl di Pescara neltotale, con il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito in costante sofferenza, e gli ... Una sceltamessa nera su bianco dalla delibera 690 della Asl di Pescara ... “È inaccettabile”: caos VAR in Serie A, la rivelazione spiazza tutti Pescara. Il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari attacca il centrodestra per "l'incapacità di programmare e ottimizzare le risorse della ...SANTA LUCIA DI PIAVE - Doccia fredda per la coppia Bellotto-Szumski a Santa Lucia di Piave. Dopo il caos in merito alla mancanza dei timbri di continuità nei fogli di raccolta ...