È in arrivo una grave crisi alimentare (Di martedì 24 maggio 2022) "I segnali di una crescente crisi alimentare sono evidenti". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos dove ha annunciato un evento con il presidente egiziano al-Sisi per affrontare la... Leggi su today (Di martedì 24 maggio 2022) "I segnali di una crescentesono evidenti". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo a Davos dove ha annunciato un evento con il presidente egiziano al-Sisi per affrontare la...

Advertising

borghi_claudio : In arrivo la letterina dall'europa scritta dal simpatico GENTILONI. Spero sia chiaro a tutti perché il catasto è st… - enpaonlus : Rosita, gatta salvata dall’Enpa di Lugo, va in adozione a una famiglia davvero “speciale”: la 'La fata fameja', che… - DisneyPlusIT : Questo venerdì, non perdere i primi due episodi di #ObiWanKenobi, una serie originale in arrivo in esclusiva su… - Dariowar2 : @Giamblico @NervoSaldo Sicuramente, qui si ipotizzava l'arrivo ad un referendum quindi davo per scontato che la st… - Valessiabi : RT @enpaonlus: Rosita, gatta salvata dall’Enpa di Lugo, va in adozione a una famiglia davvero “speciale”: la 'La fata fameja', che ospita a… -