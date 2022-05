Drusilla Foer torna in tv con “L’Almanacco del giorno dopo” (Di martedì 24 maggio 2022) dopo il Festival di Sanremo 2021 e la presentazione dei David di Donatello, Drusilla Foer è pronta a tornare con una nuova versione delL’Almanacco del giorno dopo, storico programma televisivo, trasmesso su Rai 1 dal 25 ottobre 1976 al 26 febbraio 1994. Drusilla Foer e L’Almanacco del giorno dopo : “Adoravo quel programma, era utile e amichevole” La scelta di riproporlo nasce dall’amore che la Foer ha per la “tv gentile”, appassionata da sempre di trasmissioni pacate che entrano garbatamente nelle case degli italiani. L’attore (Gianluca Gori) pensa che “L’Almanacco del giorno dopo” sia piacevole da riproporre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022)il Festival di Sanremo 2021 e la presentazione dei David di Donatello,è pronta are con una nuova versione deldel, storico programma televisivo, trasmesso su Rai 1 dal 25 ottobre 1976 al 26 febbraio 1994.del: “Adoravo quel programma, era utile e amichevole” La scelta di riproporlo nasce dall’amore che laha per la “tv gentile”, appassionata da sempre di trasmissioni pacate che entrano garbatamente nelle case degli italiani. L’attore (Gianluca Gori) pensa che “del” sia piacevole da riproporre ...

