Covid, le notizie. Inail: 260.750 i contagi sul lavoro da inizio pandemia. LIVE (Di martedì 24 maggio 2022) Il numero di positivi al coronavirus che si sono ammalati sul lavoro è pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso dei contagiati nazionali Leggi su tg24.sky (Di martedì 24 maggio 2022) Il numero di positivi al coronavirus che si sono ammalati sulè pari a circa un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute da gennaio 2020 e all’1,6% del complesso deiati nazionali

