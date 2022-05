Covid: in Italia ottava settimana di calo dei contagi; a Bergamo -34% (Di martedì 24 maggio 2022) Si è chiusa l’ottava settimana consecutiva con un calo dei nuovi casi individuati, la terza con valori di riduzione importanti (in doppia cifra) dopo una prima fase di lentissima decrescita. Purtroppo dobbiamo segnalare che, parallelamente, siamo anche arrivati alla sesta settimana consecutiva di calo dei test eseguiti: una carenza che impedisce di valutare correttamente la reale presenza del Sars-CoV-2 sul territorio nazionale. Dobbiamo quindi affidarci ad altri indicatori, tutti in chiaro ribasso. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 183.308 (-27,5% dai 252.960 del periodo precedente); media giornaliera 26.187 (da 36.137). Finalmente ripiega in modo più deciso, nonostante il calo dei test, anche il rapporto positivi/tamponi totali, dal 14,18% all’11,46%, segno di una minore ... Leggi su bergamonews (Di martedì 24 maggio 2022) Si è chiusa l’consecutiva con undei nuovi casi individuati, la terza con valori di riduzione importanti (in doppia cifra) dopo una prima fase di lentissima decrescita. Purtroppo dobbiamo segnalare che, parallelamente, siamo anche arrivati alla sestaconsecutiva didei test eseguiti: una carenza che impedisce di valutare correttamente la reale presenza del Sars-CoV-2 sul territorio nazionale. Dobbiamo quindi affidarci ad altri indicatori, tutti in chiaro ribasso. I nuovi casi a livello nazionale sono stati 183.308 (-27,5% dai 252.960 del periodo precedente); media giornaliera 26.187 (da 36.137). Finalmente ripiega in modo più deciso, nonostante ildei test, anche il rapporto positivi/tamponi totali, dal 14,18% all’11,46%, segno di una minore ...

fanpage : Rosa ha 34 anni e si è ammalata a marzo 2020, nel pieno della prima ondata e prima della campagna vaccinale, nella… - Adnkronos : Italia prima in Europa per morti settimanali legate al #COVID19, seconda nel mondo. L'ultimo aggiornamento dell'… - Adnkronos : Stop alle #mascherine sugli aerei da oggi in Europa ma per i voli dall’Italia resta l’obbligo. #covid #notizie - manoACM1899 : RT @perseguitatoak: L’Inter è Leicester d’Italia, mi spiego: per vincere lo scudetto hanno dovuto aspettare una pandemia, gli stadi chiusi,… - KavhOctavia : L'ITALIA DEI PRIMATI -