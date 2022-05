Commisso: “Non cedo Fiorentina, spero Italiano resti” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Rocco Commisso non cede la Fiorentina, punta sulla permanenza dell’allenatore Vincenzo Italiano e non risparmia critiche a Dusan Vlahovic. “È da un anno che ho detto che se c’è un fiorentino che vuole comprare la società io sono pronto. Ma ancora non è arrivato niente e non ho mai parlato con nessuno a tal proposito”, dice Commisso nella conferenza di fine stagione, tenuta in collegamento video dagli Stati Uniti. “Ho letto tante fake news in giro ma Rocco va via quando decide lui -aggiunge il numero uno della Fiorentina-. E per ora non ho alcuna intenzione di andarmene. Ho ricevuto anche minacce e presto ce la vedremo con la polizia per questo”. “Io spero di poter migliorare sempre. Però ci sono problemi ed è difficile competere con squadre che hanno incassi 2-3 volte ... Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Rocconon cede la, punta sulla permanenza dell’allenatore Vincenzoe non risparmia critiche a Dusan Vlahovic. “È da un anno che ho detto che se c’è un fiorentino che vuole comprare la società io sono pronto. Ma ancora non è arrivato niente e non ho mai parlato con nessuno a tal proposito”, dicenella conferenza di fine stagione, tenuta in collegamento video dagli Stati Uniti. “Ho letto tante fake news in giro ma Rocco va via quando decide lui -aggiunge il numero uno della-. E per ora non ho alcuna intenzione di andarmene. Ho ricevuto anche minacce e presto ce la vedremo con la polizia per questo”. “Iodi poter migliorare sempre. Però ci sono problemi ed è difficile competere con squadre che hanno incassi 2-3 volte ...

