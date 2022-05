Calciomercato: Scamacca seguito dall’Arsenal (Di martedì 24 maggio 2022) Risuonano sirene inglesi per attaccante accostato al Napoli Tuttomercatoweb riferisce di un interesse dell’Arsenal per Gianluca Scamacca. L’attaccante del Sassuolo è stato accostato più volte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 24 maggio 2022) Risuonano sirene inglesi per attaccante accostato al Napoli Tuttomercatoweb riferisce di un interesse dell’Arsenal per Gianluca. L’attaccante del Sassuolo è stato accostato più volte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Fantacalcio : Calciomercato Sassuolo, successore Scamacca: Lucca o Moro - sscalcionapoli1 : Non solo Osimhen: l’Arsenal punta Scamacca, ma l’attaccante vuole restare in A - CalcioOggi : Calciomercato, l’Arsenal insidia il Napoli: assalto al gioiello del Sassuolo - Spazio Napoli - AntonioParr8 : SN - Calciomercato Sassuolo: Lucca del Pisa erede di Scamacca, pronto l'assalto @sassuolonews - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: Arsenal e West Ham su Scamacca, offerta in arrivo -