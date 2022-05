Calcio: Conference, Mourinho 'È finale ma prepararla come ogni gara' (Di martedì 24 maggio 2022) "Non so come giocherà il Feyenoord ma sappiamo cosa dobbiamo fare noi" TIRANA (ALBANIA) - "Bisogna fare tutto quello che si fa per ogni partita, anche se è una finale, è l'ultima partita della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Non sogiocherà il Feyenoord ma sappiamo cosa dobbiamo fare noi" TIRANA (ALBANIA) - "Bisogna fare tutto quello che si fa perpartita, anche se è una, è l'ultima partita della ...

Advertising

pisto_gol : il calcio italiano è fallito e fa finta di non saperlo, la conference league è il nostro habitat - Dagospia - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - Eurosport_IT : 'Avevamo promesso ad Astori di riportare la Fiorentina in Europa e ce l’abbiamo fatta!' ?? Fiorentina in Europa, la… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conference, Pellegrini 'Cresciuti tanto, coppa ciliegina' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Conference, Mourinho 'È finale ma prepararla come ogni gara' -