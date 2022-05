Blanco: fan palpeggia le sue parti intime durante il concerto: "È molestia" (VIDEO) (Di martedì 24 maggio 2022) Un VIDEO condiviso sui social mostra la molestia subita da Blanco durante il concerto di Radio Italia 2022, quando cioè una fan ha palpeggiato le sue parti intime. durante il concerto di Radio Italia 2022, Blanco è stato palpeggiato da una fan che ha poggiato per diversi secondi la sua mano sulle parti intime del cantante, scatenando l'indignazione dei social che definiscono l'accaduto una vera e propria molestia. Sabato sera in Piazza Duomo a Milano si è tenuto il concertone di Radio Italia. Un appuntamento annuale che mai come quest'anno ha visto riunirsi migliaia di persone nel cuore del capoluogo lombardo, pronte a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) Uncondiviso sui social mostra lasubita daildi Radio Italia 2022, quando cioè una fan hato le sueildi Radio Italia 2022,è statoto da una fan che ha poggiato per diversi secondi la sua mano sulledel cantante, scatenando l'indignazione dei social che definiscono l'accaduto una vera e propria. Sabato sera in Piazza Duomo a Milano si è tenuto ilne di Radio Italia. Un appuntamento annuale che mai come quest'anno ha visto riunirsi migliaia di persone nel cuore del capoluogo lombardo, pronte a ...

