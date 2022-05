Benevento | ritiro a Cascia | svelate le date della preparazione estiva

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non c’è tempo da perdere, nonostante una delusione ancora da metabolizzare. La stagione 2022/23 inizierà prima del previsto, causa Mondiale in Qatar, anche se la serie B non si fermerà durante la Coppa del Mondo. Ilnon vuole farsi trovare impreparato e, in attesa di conoscere le decisioni del presidente Oreste Vigorito, ha già programmato ilestivo. I giallorossi si ritroveranno in città per svolgere le visite mediche di rito a inizio luglio dall’11 al 30 luglio alloggeranno presso l’Hotel La Corte di. Sarà ancora una volta il centro in provincia di Perugia a ospitare la Strega, con gli allenamenti che si terranno presso il centro sportivo Magrelli Active. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

IlCalcio comunica che la stagione agonistica per la partecipazione al campionato di Serie B 2022/23 avrà inizio, dopo le rituali visite mediche, con ilestivo in programma dall'11 al .... Attraverso il proprio sito ufficiale, il Benevento Calcio comunica che dopo le rituali visite mediche, il romitaggio estivo 2022/23 si svolgerà dall'11 al 30 luglio presso l'Hotel La Corte sito nel ...