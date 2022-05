Amici 21, Luigi Strangis e quel timore mai raccontato: cosa dichiara sul suo futuro e sull’amico Alex Wyse (Di martedì 24 maggio 2022) Luigi Strangis ha vinto la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filiippi e ora il cantante, si gode il momento di gloria, mentre muove i primi passi nel panorama della musica italiana. LEGGI ANCHE : — Alex Wyse, il retroscena su Maria de Filippi e cosa è successo con Cosmary dopo la fine del programma Intervistato da Vanity Fair, Luigi ha raccontato dei suoi sogni per il futuro ma anche delle paure per tutto ciò che arriverà nella sua vita e che ancora non conosce: “Un po’ di timore c’è ma è giusto che ci sia. Non mi pongo dei traguardi ma neanche dei limiti”. Anche se ormai la ventunesima edizione del talent si è conclusa, i fan non dimenticano il suo rapporto con Alex Wyse, l’altro grande protagonista ... Leggi su funweek (Di martedì 24 maggio 2022)ha vinto la ventunesima edizione didi Maria De Filiippi e ora il cantante, si gode il momento di gloria, mentre muove i primi passi nel panorama della musica italiana. LEGGI ANCHE : —Wyse, il retroscena su Maria de Filippi eè successo con Cosmary dopo la fine del programma Intervistato da Vanity Fair,hadei suoi sogni per ilma anche delle paure per tutto ciò che arriverà nella sua vita e che ancora non conosce: “Un po’ dic’è ma è giusto che ci sia. Non mi pongo dei traguardi ma neanche dei limiti”. Anche se ormai la ventunesima edizione del talent si è conclusa, i fan non dimenticano il suo rapporto conWyse, l’altro grande protagonista ...

Advertising

IlContiAndrea : Pace e bene ???? #Verissimo #Amici #Alex #Luigi - AmiciUfficiale : È stata una Finale SPETTACOLARE! Mille emozioni, esibizioni strepitose e... Luigi vincitore! Guardate QUI ? - RadioZetaOf : ?? #Luigi , il vincitore di #Amici21 : 'Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro” ??… - Novella_2000 : Amici 21, la classifica dei cantanti più ascoltati su Spotify (e no, il primo non è Luigi!) - zazoomblog : Altro che Luigi! Carola Puddu ritrova il sorriso con un altro ex di Amici - #Altro #Luigi! #Carola #Puddu #ritrova -