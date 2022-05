"A chi vanno le armi in Ucraina". Gratteri lancia l'allarme. Che succede dopo gli aiuti (Di martedì 24 maggio 2022) Ospite in studio a “Otto e mezzo”, programma di approfondimento giornalistico di La7, il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ammonisce senza tanti giri di parole sulla destinazione delle armi che l'Occidente sta inviando in Ucraina: “Gli armamenti non sono tracciabili. Quello che è successo in Bosnia, può ripetersi nel Paese che la Russia sta aggredendo. A chi vanno le nostre armi?”. Una guerra lunga e logorante può essere un boccone allettante per la mafia? Il quadro di ciò che si potrebbe prospettare all'indomani dello scontro tra forze russe e ucraine è poco chiaro ma di sicuro preoccupante. Chiamato a intervenire nel corso della puntata di martedì 24 maggio, Nicola Gratteri, procuratore antimafia con alle spalle una carriera invidiabile, più sulla carta che nella concretezza ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Ospite in studio a “Otto e mezzo”, programma di approfondimento giornalistico di La7, il procuratore di Catanzaro Nicolaammonisce senza tanti giri di parole sulla destinazione delleche l'Occidente sta inviando in: “Gli armamenti non sono tracciabili. Quello che è successo in Bosnia, può ripetersi nel Paese che la Russia sta aggredendo. A chile nostre?”. Una guerra lunga e logorante può essere un boccone allettante per la mafia? Il quadro di ciò che si potrebbe prospettare all'indomani dello scontro tra forze russe e ucraine è poco chiaro ma di sicuro preoccupante. Chiamato a intervenire nel corso della puntata di martedì 24 maggio, Nicola, procuratore antimafia con alle spalle una carriera invidiabile, più sulla carta che nella concretezza ...

Advertising

rulajebreal : Così come non troverei tollerabile un confronto tra mafiosi e magistrati/ guardiani della legge, ritengo altrettant… - KateSteele89 : RT @XoxYass: Le malattie vanno curate in OSPEDALE da chi di competente e non da queste pseudo sette che pensano di fare miracoli #DonMatteo… - SilviaBragalini : RT @XoxYass: Le malattie vanno curate in OSPEDALE da chi di competente e non da queste pseudo sette che pensano di fare miracoli #DonMatteo… - disolitoisa : RT @XoxYass: Le malattie vanno curate in OSPEDALE da chi di competente e non da queste pseudo sette che pensano di fare miracoli #DonMatteo… - DeodatoRibeira : RT @Z3r0Rules: Il tema comune a Davos è che le élite cercano di creare tecnologia in grado di monitorare ogni essere umano sulla terra, dov… -