A che ora gareggiano Tortu e Tamberi a Trieste? Data, programma in chiaro, canale tv, streaming atletica (Di martedì 24 maggio 2022) Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu saranno le grandi stelle del Meeting di Trieste, che andrà in scena sabato 28 maggio allo Stadio Pino Grezar del capoluogo giuliano. La 15ma edizione del Triveneto Meeting – Memorial Jack Benvenuti si preannuncia altamente avvincente, vista la presenza di due grandi stelle dell’atletica leggera italiana. Il Campione Olimpico di salto in alto tornerà in gara dopo il 2.25 di Birmingham, valso il secondo posto nella tappa britannica della Diamond League. Il marchigiano punta a salire in quota e a timbrare una misura di rilievo, per poi lanciarsi verso la trasferta di Ostrava (31 maggio). Il Campione Olimpico della 4×100 ha optato per i 100 metri, dopo l’uscita problematica di Nairobi e i 200 poco brillanti di Doha in Diamond League. Gianmarco Tamberi inizierà la sua gara ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Gianmarcoe Filipposaranno le grandi stelle del Meeting di, che andrà in scena sabato 28 maggio allo Stadio Pino Grezar del capoluogo giuliano. La 15ma edizione del Triveneto Meeting – Memorial Jack Benvenuti si preannuncia altamente avvincente, vista la presenza di due grandi stelle dell’leggera italiana. Il Campione Olimpico di salto in alto tornerà in gara dopo il 2.25 di Birmingham, valso il secondo posto nella tappa britannica della Diamond League. Il marchigiano punta a salire in quota e a timbrare una misura di rilievo, per poi lanciarsi verso la trasferta di Ostrava (31 maggio). Il Campione Olimpico della 4×100 ha optato per i 100 metri, dopo l’uscita problematica di Nairobi e i 200 poco brillanti di Doha in Diamond League. Gianmarcoinizierà la sua gara ...

Advertising

GiovaQuez : Orsini: 'Non penso Putin si possa fermare, un cessate il fuoco ora rischierebbe di favorire troppo l'Ucraina'. Quin… - GiovaQuez : Mettendo insieme le dichiarazioni di Yulia e Fazolo esce fuori che questa guerra è stata iniziata dall'Ucraina e vi… - fanpage : Il presidente americano Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti “sosterrebbero militarmente Taiwan in caso di in… - MaccainGio : @Bruccolerisalvo @MartinKei_eth @eth_ap @AndreaLatella1 @Alessandroiemo @lorisdagoo @CoppolaNorris @nello_carillo00… - Fragment_84 : Proprio poco fa stavo pensando 'ma perchè diamine non usano i metodi di Gratteri per far confessare il responsabile… -