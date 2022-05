Vaiolo delle scimmie | 15 persone in isolamento in Lazio

(Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 15 leinnelper infezioni sospette da.“Mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3, in buone condizioni cliniche”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato.Il quarto caso di, “preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie”, è stato confermato dall’Istituto Spallanzani”, ha fatto sapere inoltre Alessio D’Amato., Pregliasco: il vaccino esiste “Contro Covid-19 si è fatto in fretta a sviluppare un vaccino”, anche se Sars-CoV-2 era un virus prima ignoto. “Nel caso delsiamo avvantaggiati”, sia ...

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - Marilenapas : RT @RaiNews: Continuano a crescere in tutto il mondo le segnalazioni di nuovi casi sospetti di #vaiolodellescimmie: al momento se ne contan… - AuroraFantin : @Parfen_Rogozin chi sbaglia prende il vaiolo delle scimmie -

Anche in Toscana c'è il primo caso discimmie, riscontrato su un 32enne aretino rientrato pochi giorni fa da una vacanza alle Canarie. L'uomo è attualmente ricoverato al reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Donato ...Roma " Un uomo di 32 anni, residente ad Arezzo, è positivo alscimmie ed è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. "Il paziente ci è stato inviato dal medico di base che lo ha visitato - ha precisato il ...15 persone in isolamento nel Lazio, 4 positivi, 3 ricoverati (tutti in buone condizioni), questi i numeri e anche l’impatto che sta avendo il vaiolo delle scimmie nella nostra regione. I sintomi sono ...Biden ha spiegato ai giornalisti in Corea del Sud che già sta parlando con i suoi consiglieri della possibile espansione della malattia e che tra gli aspetti che devono ancora essere chiariti c'è il g ...