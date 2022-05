Usa valutano invio forze speciali a protezione dell'ambasciata di Kiev. Sospese le forniture di gas russo a Donetsk e Luhansk (Di lunedì 23 maggio 2022) Cremlino: "Difficile uno scambio fra i miliziani di Azov e Medvedchuk". Mosca si dice pronta a riprendere il negoziato e valuta la proposta italiana, per Kiev è impossibile senza un ritiro dei soldati russi. Gb: perdite russe come in Afghanistan. Ergastolo per il primo soldato russo processato. Prima defezione diplomatica russa Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 maggio 2022) Cremlino: "Difficile uno scambio fra i miliziani di Azov e Medvedchuk". Mosca si dice pronta a riprendere il negoziato e valuta la proposta italiana, perè impossibile senza un ritiro dei soldati russi. Gb: perdite russe come in Afghanistan. Ergastolo per il primo soldatoprocessato. Prima defezione diplomatica russa

