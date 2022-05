Ucraina: Salvini, chiedere la pace a partire da Mosca (Di lunedì 23 maggio 2022) "Sul tema della pace, e non della guerra, dovremo essere tutti d'accordo. E per chiedere la pace devi fermare quelli che combattono. A partire dai russi perché l'aggressione è partita da Mosca, a loro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "Sul tema della, e non della guerra, dovremo essere tutti d'accordo. E perladevi fermare quelli che combattono. Adai russi perché l'aggressione è partita da, a loro ...

Tommasolabate : Guido Crosetto, Salvini e la “differenza” tra quando ti entra un ladro in casa e quando in casa, invece, ti entra u… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - AlessiaMorani : Quindi se un ladro ti entra in casa secondo #Salvini gli puoi sparare perché la difesa è sempre legittima ma se Put… - Catia05605065 : RT @evamarghe: Si Salvini dobbiamo inviare le armi all'Ucraina per tutto il tempo necessario, pensa un po' se la tua difesa legittima dura… - evamarghe : Si Salvini dobbiamo inviare le armi all'Ucraina per tutto il tempo necessario, pensa un po' se la tua difesa legitt… -