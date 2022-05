Ucraina, ex presidente Yanukovich condannato per tradimento (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex presidente ucraino, Viktor Yanukovich, è stato condannato in contumacia per tradimento. Lo ha riferito il Guardian, precisando che Yanukovich, che si trova in Russia dal 2014, è stato condannato per il cosiddetto Accordo di Kharkiv, con il quale nel 2010, quando era presidente, aveva concesso altri 25 anni di affitto ai russi per l’uso della base navale di Sebastopoli in cambio dello sconto del 30% sul prezzo delle forniture di gas. L’ex presidente era già stato condannato a 13 anni di reclusione sempre per tradimento in relazione a una lettera inviata a Vladimir Putin nel 2014. Nella lettera chiedeva al leader russo di utilizzare l’esercito e le forze di polizia del suo Paese per ristabilire ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – L’exucraino, Viktor, è statoin contumacia per. Lo ha riferito il Guardian, precisando che, che si trova in Russia dal 2014, è statoper il cosiddetto Accordo di Kharkiv, con il quale nel 2010, quando era, aveva concesso altri 25 anni di affitto ai russi per l’uso della base navale di Sebastopoli in cambio dello sconto del 30% sul prezzo delle forniture di gas. L’exera già statoa 13 anni di reclusione sempre perin relazione a una lettera inviata a Vladimir Putin nel 2014. Nella lettera chiedeva al leader russo di utilizzare l’esercito e le forze di polizia del suo Paese per ristabilire ...

