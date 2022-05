Trasporto disabili. Mazzarano: “Rendere subito il servizio più sicuro per lavoratori e utenti” (Di lunedì 23 maggio 2022) “L’assessore alla Salute Rocco Palese, oggi in III Commissione, ha accolto il mio invito a dare indicazioni precise alle ASL al fine di garantire copertura finanziaria al Trasporto dei disabili”. Così il Consigliere regionale Michele Mazzarano commentando la risposta dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese ad una sua richiesta di audizione in III Commissione. “Finora la scarsa chiarezza sulle competenze e sui costi di questo servizio ha portato le ASL in una condizione di difficoltà generando ritardi nel pagamento degli stipendi. Le recenti pronunce della giustizia amministrativa forniscono i necessari chiarimenti, esplicitando che il servizio del Trasporto dei disabili e dei pazienti oncologici da e verso i centri di riabilitazione, deve essere ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 23 maggio 2022) “L’assessore alla Salute Rocco Palese, oggi in III Commissione, ha accolto il mio invito a dare indicazioni precise alle ASL al fine di garantire copertura finanziaria aldei”. Così il Consigliere regionale Michelecommentando la risposta dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese ad una sua richiesta di audizione in III Commissione. “Finora la scarsa chiarezza sulle competenze e sui costi di questoha portato le ASL in una condizione di difficoltà generando ritardi nel pagamento degli stipendi. Le recenti pronunce della giustizia amministrativa forniscono i necessari chiarimenti, esplicitando che ildeldeie dei pazienti oncologici da e verso i centri di riabilitazione, deve essere ...

TarantiniTime : Trasporto disabili. Mazzarano: 'Rendere subito il servizio più sicuro per lavoratori e utenti'… - ComuneRE : ?? Il 12 giugno 2022 si terranno 5 #Referendum abrogativi in materia di giustizia. Le operazioni di voto inizierann… - Nazione_Empoli : Volontariato in campo per gli elettori disabili Trasporto gratuito per arrivare ai seggi - zazoomblog : Volontariato in campo per gli elettori disabili Trasporto gratuito per arrivare ai seggi - #Volontariato #campo… - Multiva69637708 : @mimandaRai3 Sposito ha detto che esiste un servizio gratuito per disabili sulla Circumvesuviana. Ritornateci con u… -