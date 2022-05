Tony Blair: «La guerra deve finire senza vantaggi per Putin. È circondato da chi non gli dice la verità» (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondo Tony Blair la guerra in Ucraina dovrà finire senza vantaggi per Vladimir Putin. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex premier britannico ricorda che è stato il primo leader occidentale a incontrare lo Zar durante i suoi dieci anni a Downing Street: «Noi dovremmo preoccuparci di arrivare alla fine del conflitto e l’Italia ha fatto delle proposte al riguardo in questi giorni. Le basi devono essere che la Russia non ottenga dei vantaggi da questa aggressione e avere il consenso del popolo ucraino. Questa è stata un’aggressione non giustificata. E avendo incontrato spesso il presidente Putin nelle prime fasi della sua presidenza quest’idea che sia stato circondato da potenze ostili, che ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Secondolain Ucraina dovràper Vladimir. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex premier britannico ricorda che è stato il primo leader occidentale a incontrare lo Zar durante i suoi dieci anni a Downing Street: «Noi dovremmo preoccuparci di arrivare alla fine del conflitto e l’Italia ha fatto delle proposte al riguardo in questi giorni. Le basi devono essere che la Russia non ottenga deida questa aggressione e avere il consenso del popolo ucraino. Questa è stata un’aggressione non giustificata. E avendo incontrato spesso il presidentenelle prime fasi della sua presidenza quest’idea che sia statoda potenze ostili, che ...

Advertising

simonamancini24 : RT @laperlaneranera: Se #Putin è un Criminale di Guerra Busch padre e Figlio, Tony Blair, Obama loro cosa sono stati in #MemoriaStorica qua… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Se #Putin è un Criminale di Guerra Busch padre e Figlio, Tony Blair, Obama loro cosa sono stati in #MemoriaStorica qua… - apavo75 : RT @dariodangelo91: @matteorenzi #Renzi: 'Ci vuole anche l'iniziativa diplomatica: la stanno facendo Erdogan, i cinesi, aveva iniziato Isra… - dariodangelo91 : @matteorenzi #Renzi: 'Ci vuole anche l'iniziativa diplomatica: la stanno facendo Erdogan, i cinesi, aveva iniziato… - giulio_larosa : @rulajebreal Bugiarda. La guerra in iraq è stata appoggiata entusiasticamente dal pd e voluta da tony blair, altret… -