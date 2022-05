Tennis, Ranking Wta: Swiatek in testa, Giorgi ancora leader italiana (Di lunedì 23 maggio 2022) Alla vigilia del Roland Garros, è solo una la variazione nella top 10 del Ranking della Wta. Si conferma al comando la polacca Iga Swiatek già candidata alla vittoria del torneo parigino, è infatti lei ad aver vinto gli ultimi cinque tornei a cui ha preso parte. Alle sue spalle si pone la ceca Barbora Krejcikova, rimasta a lungo ferma per un infortunio al gomito. In terzo posizione ritorna invece la greca Maria Sakkari. Per quanto riguarda gli azzurri, è Camila Giorgi a mantenere la leadership italiana, posizionandosi in 30esimo posizione. Risale di due gradini Jasmine Paolini, che era entrata per la prima volta in top 50 a gennaio, ora al numero 55. Il primo trofeo Wta conquista a Rabat regala invece il ‘best Ranking’ a Martina Trevisan, ritornata in top 100 ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Alla vigilia del Roland Garros, è solo una la variazione nella top 10 deldella Wta. Si conferma al comando la polacca Igagià candidata alla vittoria del torneo parigino, è infatti lei ad aver vinto gli ultimi cinque tornei a cui ha preso parte. Alle sue spalle si pone la ceca Barbora Krejcikova, rimasta a lungo ferma per un infortunio al gomito. In terzo posizione ritorna invece la greca Maria Sakkari. Per quanto riguarda gli azzurri, è Camilaa mantenere laship, posizionandosi in 30esimo posizione. Risale di due gradini Jasmine Paolini, che era entrata per la prima volta in top 50 a gennaio, ora al numero 55. Il primo trofeo Wta conquista a Rabat regala invece il ‘best’ a Martina Trevisan, ritornata in top 100 ...

