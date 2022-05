Strada statale 96 bis Barese: incidente, un morto e cinque feriti nel materano In territorio di Irsina (Di lunedì 23 maggio 2022) incidente per cause in fase di accertamento. Due veicoli coinvolti nello scontro, stamattina, sulla statale 96 bis Barese, in territorio di Irsina. Una persona è morta, altre cinque sono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas. L'articolo Strada statale 96 bis Barese: incidente, un morto e cinque feriti nel materano <small class="subtitle">In territorio di Irsina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 23 maggio 2022)per cause in fase di accertamento. Due veicoli coinvolti nello scontro, stamattina, sulla96 bis, indi. Una persona è morta, altresono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas. L'articolo96 bis, unnel Indi proviene da Noi Notizie..

