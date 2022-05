Serie A | giornata 38 | pro e contro | bene Milan e Salernitana

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 maggio 2022) Archiviata anche l’ultima gara di campionato, laA può emettere i propri verdetti. Iltorna a vincere lo scudetto grazie ad un distacco di due punti sull’Inter. Insieme alle dueesi, Napoli e Juventus si aggiudicano la Champions League. Europa per Lazio e Roma, Conference per la Fiorentina. Retrocessione che coinvolge Venezia, Genoa e Cagliari, con lache sorride per aver centrato la salvezza. Ecco i pro edella38, fatta di emozioni e fiato sospeso.A: pro e38 UnaA che ha regalato molte emozioni per la corsa allo scudetto, in quella che è stata una vera e propria sfida a due, tra leesi – ancora una volta avversarie – ...