Scontri Spezia-Napoli | l’avv Chiacchio | “Filtra una sensazione sulle sanzioni”

Durante la trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato esperto in diritto sportivo. Ha parlato degli scontri tra tifosi avvenuti ieri pomeriggio durante Spezia-Napoli. Ha parlato delle possibili sanzioni verso le due società. Secondo l'esperto avvocato, inoltre, le responsabilità sono più dello Spezia che del Napoli, in quanto è la squadra di casa a dover prestare attenzione alla disposizione delle varie tifoserie. Di seguito le sue parole: "Da quello che abbiamo visto in tv, mi sembra che sanzioni sicuramente arriveranno. Possano essere limitate a un'ammenda". "In una gara di calcio la responsabilità ..."

