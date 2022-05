Salvo Andò: «La morte di Falcone ha cambiato la lotta alla mafia» (Di lunedì 23 maggio 2022) «Tu che ne capisci di mafia davvero pensi che stando a Roma sono al riparo? Loro non dimenticano e la mia vita vale quanto un bottone». Sono state queste le ultime parole di Giovanni Falcone mentre era a cena con Salvo Andò ex ministro della Difesa, al ristorante Piperno a Roma, tre giorni prima di essere ucciso dalla mafia. Oggi a 30 anni dalla Strage di Capaci dove perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani sono numerosi gli interventi per ricordare come Falcone abbia con il suo lavoro inferto un duro colpo alla mafia con 342 condanne e 19 ergastoli. La sua morte è avvenuta il 23 ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 maggio 2022) «Tu che ne capisci didavvero pensi che stando a Roma sono al riparo? Loro non dimenticano e la mia vita vale quanto un bottone». Sono state queste le ultime parole di Giovannimentre era a cena conex ministro della Difesa, al ristorante Piperno a Roma, tre giorni prima di essere ucciso d. Oggi a 30 anni dStrage di Capaci dove perse la vita il giudice Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani sono numerosi gli interventi per ricordare comeabbia con il suo lavoro inferto un duro colpocon 342 condanne e 19 ergastoli. La suaè avvenuta il 23 ...

Advertising

lillipissipissi : RT @ritadallachiesa: E’ vero… #Andreotti andò ai funerali di Salvo Lima, ma non andò ai funerali ne’di #Falcone ne’di mio padre. Per Falcon… - ElioNicotra : RT @ritadallachiesa: E’ vero… #Andreotti andò ai funerali di Salvo Lima, ma non andò ai funerali ne’di #Falcone ne’di mio padre. Per Falcon… - Elionor77801194 : RT @ritadallachiesa: E’ vero… #Andreotti andò ai funerali di Salvo Lima, ma non andò ai funerali ne’di #Falcone ne’di mio padre. Per Falcon… - mina_parco : RT @ritadallachiesa: E’ vero… #Andreotti andò ai funerali di Salvo Lima, ma non andò ai funerali ne’di #Falcone ne’di mio padre. Per Falcon… - a_saba78 : RT @kaisersose99: @matteorenzi E non si dimentichi neanche che #Andreotti andò ai funerali di Salvo Lima ma non andò ai funerali di #Falcon… -

Trent'anni dopo le stragi. Quel solito ritornello Il consigliere comunale Salvo Luna ha avuto una disputa giudiziaria contro un suo collega, l'ex ... La proposta non andò avanti, lo scioglimento non avvenne e così adesso Luna se ne è uscito con l'... Quel solito ritornello Il consigliere comunale Salvo Luna ha avuto una disputa giudiziaria contro un suo collega, l'ex ... La proposta non andò avanti, lo scioglimento non avvenne e così adesso Luna se ne è uscito con l'... Il consigliere comunaleLuna ha avuto una disputa giudiziaria contro un suo collega, l'ex ... La proposta nonavanti, lo scioglimento non avvenne e così adesso Luna se ne è uscito con l'...Il consigliere comunaleLuna ha avuto una disputa giudiziaria contro un suo collega, l'ex ... La proposta nonavanti, lo scioglimento non avvenne e così adesso Luna se ne è uscito con l'...