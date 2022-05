Salernitana, Sabatini: “Questa salvezza è il mio miglior successo in carriera” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Questa salvezza è al primo posto tra i successi nella mia carriera, senza ombra di dubbio, era un’utopia pensare a una salvezza. Questa è la mia miglior performance e mi legittima fortemente a continuare”. Lo ha detto il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, dopo la salvezza conquistata nonostante la pesante sconfitta con l’Udinese. “Mentre il risultato era 0-4, pensavo già a cosa avrei fatto e detto subito dopo, per fortuna il Venezia ha fatto una partita seria e ci ha fatto salvare“. Lo storico ds non ha mai perso le speranze: “Ho visto miglioramenti consistenti della squadra, il gruppo riusciva a capirsi bene l’uno con l’altro – ha aggiunto Sabatini ai microfoni di Dazn – Il ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “è al primo posto tra i successi nella mia, senza ombra di dubbio, era un’utopia pensare a unaè la miaperformance e mi legittima fortemente a continuare”. Lo ha detto il direttore sportivo della, Walter, dopo laconquistata nonostante la pesante sconfitta con l’Udinese. “Mentre il risultato era 0-4, pensavo già a cosa avrei fatto e detto subito dopo, per fortuna il Venezia ha fatto una partita seria e ci ha fatto salvare“. Lo storico ds non ha mai perso le speranze: “Ho vistoamenti consistenti della squadra, il gruppo riusciva a capirsi bene l’uno con l’altro – ha aggiuntoai microfoni di Dazn – Il ...

