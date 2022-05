Perisic | incontro con l’Inter in questi istanti E la Juve attende…

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ore calde per il futuro di Ivanin corso conper il croato, con lasullo sfondo che attende novità Sono ore caldissime per il futuro di Ivan. L’esterno croato è a un bivio: proseguire la sua carriera conrinnovando il contratto in scadenza o provare una nuova avventura, magari in Serie A? Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe in corso inminuti l’tra la dirigenza dele chi cura gli interessi di. Sullo sfondo lantus, che attende gli sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

