Patrizia D’addario | la verità sui rapporti con Berlusconi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022), dopo anni di silenzio, torna a parlare di. Ha scelto Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, per raccontare la suasullo scandalo “Escort“. Coinvolta nei “festini” tenuti nella villa di Arcore, residenza di. Ha parlato del suo tentato suicidio, dei problemi in un cantiere e del suo rapporto con l’allora presidente del Consiglio.e il rapporto con“Ho tentato il suicidio e la notizia è passata in sordina. Ero uscita dal tribunale, ero stanca… Ho ingerito delle pillole, tantissime. Erano pillole per la tiroide, perché ne soffro… Mi auguravo di morire“.ha raccontato di ...