Pat McAfee: “Alcuni fan sanno più cose di me riguardo alla situazione di Sasha Banks e Naomi” (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’ultima settimana sta tenendo banco la faccenda che ha visto come protagoniste Naomi e Sasha Banks: le due hanno abbandonato Raw durante lo svolgimento dello show causando non poco scompiglio. Le due sono state private dei titoli di coppia e la loro situazione non sembra essere destinata a risolversi in breve. Sebbene in molti sostengano che possa trattarsi di un work, i contorni della faccenda sembrano talmente seri da lasciar pensare anche a un possibile licenziamento per le due atlete. Nel frattempo Pat McAfee, commentatore di SmackDown, ha detto la sua sulla situazione ammettendo che molti fan conoscono più dettagli di lui riguardo a questa situazione. Le dichiarazioni Durante il suo podcast, Pat McAfee ha ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’ultima settimana sta tenendo banco la faccenda che ha visto come protagoniste: le due hanno abbandonato Raw durante lo svolgimento dello show causando non poco scompiglio. Le due sono state private dei titoli di coppia e la loronon sembra essere destinata a risolversi in breve. Sebbene in molti sostengano che possa trattarsi di un work, i contorni della faccenda sembrano talmente seri da lasciar pensare anche a un possibile licenziamento per le due atlete. Nel frattempo Pat, commentatore di SmackDown, ha detto la sua sullaammettendo che molti fan conoscono più dettagli di luia questa. Le dichiarazioni Durante il suo podcast, Patha ...

