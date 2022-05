(Di lunedì 23 maggio 2022) "A chi ci aveva detto che eravamo piùsenza di voi, non ci aveva capito un c....": così il tecnico Stefanoha dato il via alla festa del, caricando iche hanno riempito la ...

Advertising

ScMotorieSelmi : Partiti pullman Milan, Pioli a tifosi 'con voi più forti - MilanNewsit : FOTO MN - Milan, partiti da Casa Milan i due pullman scoperti con a bordo i rossoneri - GusFring____ : LA PRIMA VOLTA Questo trofeo riesco a sentirlo un po' più mio, perché nonostante la distanza da San Siro per la pr… - navelis67 : Hanno sbagliato strada. Erano partiti pullman pieni di adepti. - StefVio : @robertosabatin4 Ho ascoltato ieri la vicepresidente Ucraina dire che c’è la CrRossa e sono partiti alcuni rapprese… -

Agenzia ANSA

Duesono poidirezione Duomo, il primo con squadra e staff tecnico, il secondo con i dirigenti. Un lento avanzare nella festa, in mezzo a migliaia di tifosi. Bennacer sventola il ...Nel pomeriggio di lunedì 23 maggio, dalla sede di Casa Milan, sonodue bus scoperti con a bordo i giocatori del Milan , per festeggiare la vittoria dello scudetto. Isono stati ... Partiti pullman Milan, Pioli a tifosi 'con voi più forti - Lombardia "A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un c....": così il tecnico Stefano Pioli ha dato il via alla festa del Milan, caricando i tifosi che hanno riempito la pia ...40 - I giocatori del Milan escono dalla sede annunciati dallo speaker e si prendono i primi applausi da parte dei tifosi. Ore 17:30 - Una folla oceanica si è radunata a Casa Milan, da dove partirà il ...