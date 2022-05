Paolo Bonolis la stuzzica, ma lei lo zittisce: “Mi avete invitato voi!”. Botta e risposta pungente in diretta (Di lunedì 23 maggio 2022) È tornato “Avanti un altro! Pure di sera” e Paolo Bonolis ha già fatto emergere il suo carattere frizzante. Ecco cos’è successo Paolo Bonolis (Mediaset Infinity)Nella prima serata di Canale5 è tornato “Avanti un altro! Pure di sera” nelle puntate inedite, registrate e mai mandate in onda. Con l’iconica e intramontabile coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, a sfidarsi son state due squadre: i campioni e la natura. Proprio durante la serata, però, Paolo Bonolis è scivolato in un battibecco piuttosto animato con una concorrente, nota al pubblico. Lo scontro, seppur ironico, è stato velatamente vissuto con nervosismo: ecco cos’è successo e con chi ha avuto da battibeccare. Paolo Bonolis e la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 23 maggio 2022) È tornato “Avanti un altro! Pure di sera” eha già fatto emergere il suo carattere frizzante. Ecco cos’è successo(Mediaset Infinity)Nella prima serata di Canale5 è tornato “Avanti un altro! Pure di sera” nelle puntate inedite, registrate e mai mandate in onda. Con l’iconica e intramontabile coppia composta dae Luca Laurenti, a sfidarsi son state due squadre: i campioni e la natura. Proprio durante la serata, però,è scivolato in un battibecco piuttosto animato con una concorrente, nota al pubblico. Lo scontro, seppur ironico, è stato velatamente vissuto con nervosismo: ecco cos’è successo e con chi ha avuto da battibeccare.e la ...

Advertising

LucaDColella : RT @Zincoritorna: PAOLO “BELZEBÙ” BONOLIS Questo demone le ha provate tutte, frasi ai limiti dell’assurdo che descrivono alla perfezione l… - cosmicthv : @satelliithar paura terrore paolo bonolis - Tammeo6 : Tutto nel culo di Paolo Mefisto Bonolis - mgpg07 : Ma Paolo Bonolis è morto? - rbros65 : RT @_talebanikov: Non poteva vincere Marotta Non poteva vincere SimoInza Non poteva vincere il cornuto turco Non potevano vincere Biasi… -