Non solo Pnrr, prime considerazioni sul corposo allegato al Def del ministro del Mims Enrico Giovannini (Di lunedì 23 maggio 2022) di Claudio Quintano L’allegato al Documento di Economia e Finanza 2022, che si compone di ben 240 pagine presentato, oggi, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), nella Conferenza stampa on line del ministro Enrico Giovannini, in estrema sintesi, descrive la strategia nuova e di lungo periodo per le infrastrutture prevedendo in termini di risorse più di 280 miliardi di euro di investimenti per la mobilità sostenibile, 12 per le infrastrutture idriche e 7 per l’edilizia sostenibile. Un piano innovativo, sostenuto da riforme per velocizzare la transizione dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal europeo. Quindi interventi selezionati e finanziati sulla base di piani strategici redatti tenendo conto della strategia economica del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) di Claudio Quintano L’al Documento di Economia e Finanza 2022, che si compone di ben 240 pagine presentato, oggi, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (), nella Conferenza stampa on line del, in estrema sintesi, descrive la strategia nuova e di lungo periodo per le infrastrutture prevedendo in termini di risorse più di 280 miliardi di euro di investimenti per la mobilità sostenibile, 12 per le infrastrutture idriche e 7 per l’edilizia sostenibile. Un piano innovativo, sostenuto da riforme per velocizzare la transizione dell’Italia verso uno sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal europeo. Quindi interventi selezionati e finanziati sulla base di piani strategici redatti tenendo conto della strategia economica del ...

