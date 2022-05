Napoli, 16enne accoltellato per una sigaretta negata (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua la scia di violenza tra giovanissimi a Napoli: l’ultimo episodio ha visto protagonista un 16enne di Casalnuovo che sarebbe stato accoltellato per una sigaretta negata. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli da un coetaneo, secondo quanto ha riferito alla Polizia che lo ha ascoltato. Il giovane, originario di Casalnuovo, è Leggi su 2anews (Di lunedì 23 maggio 2022) Continua la scia di violenza tra giovanissimi a: l’ultimo episodio ha visto protagonista undi Casalnuovo che sarebbe statoper una. Un ragazzo di 16 anni è statoda un coetaneo, secondo quanto ha riferito alla Polizia che lo ha ascoltato. Il giovane, originario di Casalnuovo, è

