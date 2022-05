Milan Campione d’Italia! Squadra arrivata in Piazza Duomo! | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Parte la sfilata del Milan campione tra cori e applausi dei tifosi - - AndreaLazzer : RT @gippu1: Hakan Calhanoglu è il primo giocatore della storia a diventare campione d'inverno sia col Milan che con l'Inter senza poi vince… -

... migliaia i tifosi in festa che scortano i protagonisti del 19mo titolo milanista FESTA: IL LIVE STREAMING -: LO SPECIALE SCUDETTO I pullman scoperti per i festeggiamenti del 19°...Stefano Pioli si è laureatod'Italia guidando ilallo scudetto dopo 11 anni di astinenza. La festa per il successo in Serie A è stata però rovinata da uno spiacevole episodio, denunciato dallo stesso allenatore ...E una signora davanti a me mi ha detto 'mi dispiace': pensava mi fosse successo qualcosa di brutto». A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è il regista e tifoso milanista Pupi Ava ...Il Milan si è laureato campione d'Italia battendo il Sassuolo, a nulla dunque è valso ai fini scudetto il successo ottenuto sulla Samp dall'Inter dell'ex Bari Andrea Ranocchia. L'ex numero 13 ...